BlackBerry Yeni İki Modelle CES Fuarında Olacak!

Telefon piyasasının azmine uğradıktan sonra iflas bayrağını çeken ardından tekrar gelen ve tekrar piyasadan çekilme kararı aldıktan sonra TCL ile yoluna devam eden BlackBerry bu kez piyasada kendine yer bulamazsa bu kez bağlarını tamamiyle koparacak. Android tabanlı cihazlar ile geri dönen BlackBerry CES fuarında yer alacak. DTEK 50 ve DTEK 60 modelleriyle karşımıza çıkan BlackBerry tekrar piyasada kalmak için son çabasını verecek.

Alcatel markalı cihazların da üretmiyle ilgilenen TCL bu anlamda tasarım bakımından biraz da Alcatel modellerinde benzeyerek iki yeni model ile tekrar piyasada yer alacak. Sadık kullanıcılarının ilgisi yeterli kalmamış geçtiğimiz Eylül ayında hatırlayacağınız üzere BlackBerry artık akıllı telefon piyasasında yer almayacağını duyurmuştu.

Dayanıklı bir tasarıma gelmesi muhtemel olan modellerin BlackBerry izinden ayrılmadığı öngörülüyor. HMD Global desteği ile geri dönen Nokia cihazları da 2017 yılında karşımıza çıkacak. İki efsane marka bu yıl piyasaya sağlam girmek istiyor. CES 2017 kapsamında tanıtılması beklenen modeller bakalım tüketiciler de nasıl bir izlenim bırakacak..