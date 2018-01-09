Bir zamanların en popüler ev güvenilir akıllı telefon üreticisi BlackBerry telefonda bulamadığını sürücüsüz otomobillerde arayacak...

Bir zamanların yıldızı oldukça parlayan ancak günümüz teknolojisine ayak uyduramayan BlackBerry, arama motoru Baidu ile önemli bir anlaşmaya imza attığını açıkladı.

Yapılan anlaşma sonucunda BlackBerry cep telefonu üretmeyeceği sorularına net yanıt vermek. Şirket tarafından geliştirilen işletim sistemi, sürücüsüz otomobillere entegre edilecek. QNX isimli sistem yazılımı için Qualcomm, Denso ve Aptiv ile aktif anlaşmaları daha öncede yapmıştı.

QNX sistemi, kimi uzmanlarda gelecekte otomotiv sektöründe standart hale gelebilir. Bu haberler Blackberry'ye borsada da kazandırdı. Anlaşma sonrası şirket hisseleri son 4 yılın en yüksek noktasını gördü.

Baidu yapmış olduğu bu sistemin adına Apollo verdi. Yine QNX işletim sistemini Ford, Hyunai ve pek çok Çinli firma kendi otonom sürüş teknolokilerini geliştirmek için kullanıyor.



Sizce BlackBerry sürücüsüz otomobil sektöründe neler yapacak?