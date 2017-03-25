BlackBerry PRIV, AAJ925 yapı numarası ile Mart güvenlik düzeltme eki güncelleştirmesini alıyor..

AT & T BlackBerry Priv telefonu yeni bir güvenlik güncelleştirmesi almaya başladı. AAJ925 yapı numarasıyla birlikte bu ay geliyor. Bu güncelleme performansla ilgili optimizasyonlar ve birkaç düzenli hata düzeltmesi içeriyor.

Bu güncellemenin şiddetle tavsiye edildiği belirtildi. Priv'in Verizon varyantının Mart güvenlik güncelleştirmesini yaptıktan sonra, BlackBerry Priv'in AT & T varyantı için yazılım güncellemesi devreye girdi. OTA güncellemesi olarak karşımıza çıkan güncelleme için Ayalar menüsünden güncellemeyi kontrol etmeniz gerekiyor. Herhangi bir güncelleme alıp almadıysanız şaşkınsanız, cihazın Ayarlar menüsünden kendiniz kontrol edebilirsiniz.

Ayarlar -> Cihaz hakkında -> Sistem güncellemeleri bölümüne ilerleyerek, mevcut herhangi bir bellenim güncellemesi olup olmadığını öğrenmeniz mümkün. Bir ürün yazılımı güncellemesi olduğu için işlemi tamamlamak uzun zaman alabilir. Bu nedenle, telefonunuzu tam olarak şarj edin ve istikrarlı bir Wi-Fi kullanın.

Zarif ve ince tasarımıyla, QWERTY fiziksel klavyeden dışarı kaydırma seçeneği bulunduran telefon Android tarafından desteklenen ilk BlackBerry telefonu. Geniş bir ekran tasarımına sahip olan telefon 3410 mAh'lik bir batarya bulunduruyor. Kamera departmanında 18 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera bulunduran telefon ön bölümde 2 megapiksellik düşük bir kamera bulunduruyor. Hali hazırda telefon Android 6.0 sürümüne yükseltilmiş durumda.

Peki siz hangi model telefon kullanıyorsunuz?