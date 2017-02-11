BlackBerry'in yeni telefonu için kesin tanıtım tarihi belli oldu. Peki yeni gözdesi ne zaman mı tanıtılacak dersiniz?

BlackBerry Mercury, MWC etkinliği kapsamında tanıtılacak. Bununla birlikte BlackBerry Mercury'nin tanıtım tarihi de kesinleşti. Küllerinden doğan yeni telefon için önemli haberler de beraberinde paylaşıldı. Paylaşılan görsele göre BlackBerry Mercury cihazı 25 Şubat 2017 tarihinde tanıtılacak.

Yeni telefon 19:00'da tanıtılacak olup 3 GB RAM, 3400 mAh'lik batarya ile gelecek. Aynı zamanda parmak izi okuyucuna sahip olup 4: 3 en-boy oranına sahip olup 4 buçuk inçlik bir ekran ile gelecek. Samsung modellerinde göreceğimiz Snapdragon 625 işlemcisine de sahip olacak.

BlackBerry'in yeni telefonunun arka kapağında 18 megapiksellik bir kamera bulunuyor. Ayrıca 8 megapiksellik ön kameraya sahip olması beklenen cihazda QWERTY klavye ve Tybe-C USB portu da yer alması güçlü ihtimallerden. Elbette tüm bunları net bir şekilde tanıtıldığında öğreneceğiz.

Peki sizce BlackBerry başarılı olabilecek mi?