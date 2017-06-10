BlackBerry KEYone dayanıklı görünebilir ancak JerryRigEverything'in yaptığı teste göre düşündüğümüz gibi değil. Fiziksel şiddete maruz kalan telefon nerde mi affalladı?

BlackBerry yıllardan beri sağlam olmasıyla biliniyor. Küllerinden doğan BlackBerry'in orta seviye yeni telefonu JerryRigEverything tarafından teste tabii tutuldu. YouTube'daki akıllı telefonların dayanıklılık testlerinin ustası olarak hızlı bir şekilde tanınan JerryRigEverything, telefona tam bir işlem önermiş durumda. Sadece saf bir katliam olduğunu söyleyelim. JerryRigEverything, test ettiği telefonlardan hiçbirinde kolaylaşmıyor; ancak Keyone, testler devam ederken giderek daha fazla acı çekti. YouTube kanalı JerryRigEverything tarafından yayınlanan bir dayanıklılık testinde önce görünen sorun bildirildi.

Telefon ekran ve kamera lensi çizik testlerinden geçmeii başardı. Şiddete maruz kalan telefona bükülme testi uygulandı. Taktir edeceğiniz gibi bükülmesini bekliyor olabilirsiniz ekranın çatırdamasını.. Ancak bu kez telefonun ekranı yerinden fırladı. Dolayısıyla telefon ekranının gövdeye iyi bir şekilde yapıştırılmadığına şahit oluyoruz. Ekranın çok az yapışkanlı olduğu görülüyor. Yapışkan olmadığı kötü görünse de belki de ekran değiştirmeleri için iyi birşey. Video diyor ki, çoğu telefonun aksine, KeyOne'daki ekran yapışkan olmadan telefona tutuluyor gibi görünüyor. Telefonun agresif bir şekilde eğilmesiyle ekran dışarı fırlıyor. Bir BlackBerry forumunda yer alan kullanıcılar, ekranın küçük düşmelerden sonra ayrı tutulduğunu bildiriyor.

Aşağıdaki videoda tam testi izleyebilirsiniz: