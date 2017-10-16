Marvel Comics'in heyecanla beklenen filminin fragmanı sonunda yayınlandı. Black Panther'in fragmanı...

Black Panther'in fragmanı yayınlandı. Bu sefer Black Panther'in kendi ülkesi olan Wakanda'ya doğru yolculuk yapacağız. Captain America: Civil War'da babasının ölümüne şahit olduğumuz Black Panther'i şimdi çok farklı bir macera bekliyor. Babasının intikamını almak için uğraşan T'Challa ülkesi Wakanda'ya geri dönüyor.

Babasının ölmesiyle Wakanda yeni kralını karşılamaya hazırlanıyor ancak bu zorlu süreçte bir de tehlike baş gösteriyor. Bu Afrika ülkesi gelişmiş teknolojisini bir sır olarak saklamayı başarıyor. Fakat ortaya çıkan bu düşman Black Panther’in sınırlarını zorluyor. Bu tehlike Wakanda halkının yanı sıra dünyayı da etkileyecek gibi görünüyor.

Black Panther rolüyle Chadwick Boseman bir kez daha izleyici karşısına çıkıyor. Ona Michael B. Jordan, Everett Ross, Andy Sarkis, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman, Angela Bassett gibi ünlü isimlerden oluşan geniş bir oyuncu kadrosu eşlik ediyor. Ryan Coogler‘ın yazıp yönettiği Black Panther ülkemizde 16 Şubat‘ta vizyona girecek. Filmin fragmanını hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

Siz Black Panther filminin fragmanını nasıl buldunuz?