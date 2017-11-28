Dört elli olmayı istemez misiniz? Bilim kurgu filmleri hayatımızın bir parçası haline geliyor...

Güçlendirilmiş insan kavramını hemen her bilim kurgu filminde görürüz. Bilim kurgu filmleri günden güne hayatımızın bir parçası haline geliyor. Bu gördüğümüz şeyleri gerçekleştirmek isteyen Youbionic isimli biyonik makine şirketi, insanın vücuduna ekstra ellerin eklenmesini amaçlayan bir proje geliştirdi.

Çift el olarak isimlendirilen projede geliştirilen 3 boyutlu baskılı ellerden her ele 2 tane entegre ediliyor. Bu şekilde 4 elli bir insan görüntüsü sağlanıyor. Giyilebilir model tasarımında, çoklu adaptör kullanıyor. Bu ellerin kontrolünüyse gerçek elinizdeki parmaklarla sağlıyorsunuz.

Elinizin yarısını kapatmanız, yapay ellerinizin tamamının kapanmasına yeterli. Kullanıcılar her iki yapay elin hareketlerini de farklı yapabiliyorlar. Çift elin satış fiyatı 2100 dolar.

Siz bilim kurgu filmlerinin gerçek olmasını nasıl buluyorsunuz?