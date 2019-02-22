Bixby düğmesi de eski Galaxy telefonlarına geliyor.

Samsung telefonlarına aşina olan herkes, üçüncü taraf geliştiricilere karşı uzun süredir devam eden mücadele ve Bixby button-remapping uygulamaları hakkında bilgi sahibi olacak. Bu yeniden uygulama uygulamaları ilk olarak Galaxy S8'in piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra ortaya çıktı Samsung hızla onları etkisiz hale getirmek için harekete geçti.

Bixby düğmesinin durumu kutuplaşıyor bazıları nefret ediyor, bazıları umursamıyor. Ama düğmeyi başka bir şey için kullanmak isteyenler için, müthiş bir haberimiz var.

Yeni Samsung Galaxy S10 serisi düğmeyi beğeninize çekmenizi sağlıyor. Sesli yardımcısını, iki kez basılmasıyla veya bir kez basılmasıyla tam tersi şekilde bir uygulama ile başlatacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Düğme ayrıca hızlı komutlar için çalıştırılabilir olarak da çalışabilir.

Bazı Galaxy S9 ve Note 9 sahipleri bir geçici çözüm bulmuşlardır, ancak bu tür şeyler için doğal destek almak her zaman iyidir. Bu sefer kullanıcıların geri bildirimlerini Samsung dikkate almış görünüyor.