Bixby Çok Güçlü Gelebilir

Samsung önümüzdeki yıllarda piyasaya sunacağı telefonlarda dijital asistan için yeni bir servise geçiş yapacak. Bixby olarak adlandırılan yeni asistan sayesinde telefonlarda yapılacak işlemler çok daha kolay bir hale gelecek. Bu açıdan önümüzdeki dönemlerde Samsung tarafından piyasaya sunulacak olan araçlarda aslında ses asistanı üzerinden de büyük bir gelişme sağlanmış olacak. Bugüne kadar piyasaya sunduğu telefonlarda yüksek kullanıcı sayısına ulaşmayı başaran Samsung yapacağı bu hamleyle birlikte satışlarını da cazip hale getirebilir.

Bixby Neler Yapacak?

Asistan ile ilgili elde edilen ilk bilgilerde telefonda yapılmak istenen pek çok işlemin asistan yardımı ile daha kolay bir şekilde yapılabileceği açıklandı. Galeride fotoğraf aramak ya da galerideki fotoğrafları belirli kriterlere göre sıralayarak araştırmak asistan ile oldukça kolay. Üstelik sisteme tamamen entegreli bir şekilde çalışabilecek olan asistan bu sayede telefon üzerinden yapılacak her türlü işlemde kullanıcılara destek verebilecek.

Önümüzdeki dönemlerde konu ile ilgili resmi tanıtımların yapılacak olması çok kısa bir süre içerisinde Samsung'un yeni sesli asistanı ile tanışmanızı sağlayacak. Özellikle 2017 yılında yapılacak tanıtım ve etkinlikler sayesinde yeni Bixby hakkında farklı bilgileri ulaşabilmeniz mümkündür.