Samsung'un etkinlik kapsamında tanıttığı yeni telefonuyla birlikte gelen sanal asistan Galaxy S7'de çalıştırıldı. Peki nasıl mı?

Samsung'un yeni sanal asistanı Bixby, eski telefonlarda çalıştırıldı. Yeni AL yardımcısı olan Bixby, Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus modeliyle başlayacak olup telefonun yan tarafındaki özel düğmesini basarak Google, Siri ve Cortana'ya benzer soruları yanıtlayabilecek olup etkinleştirebilecektir. Aynı zamanda üçüncü taraf uyguamalara erişen mesaj ve haber çağırmaktadır.

Sorduğunuz sorulara yanıt verebilecek olan olan Bixby, çekinceler, uçuşlar ve programlar gibi kişisel bilgilerinizi ulaşmanın yobir yolunu vereceğini belirtiyor. Samsung'un aslına bakarsanız Bixby'i sadece Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus modellerine özel olarak tutmayı plandığı belirtilse de bir XDA forum üyesi sanal asistanı Galaxy S7'de çalıştırdı. Bununla birlikte Takerhbk kullanıcı adına sahip bir XDA forum üyesinin belirttiğine göre Nougat'da çalışan herhangi bir Samsung cihazı Bixby'yi çalıştırabilmek mümkün oluyor. Eski Samsung telefonda çalıştırılan yeni asistan yeni sesli asistan Bixby kurularak kullanılmaya başlandı.

Root atılmış olan Android 7 Nougat çalıştıran Galaxy S7'de denenen Bixby APK dosyası son derece başarılı bir şekilde kurularak kullanılmaya başlanıldı. Bu sayede eski telefonlarda bile Bixby'in kullanıma açılmasının önü açılmış oldu. Samsung marka akıllı telefonunuz varsa bununla birlikte yeni sesli asistanı merak ediyorsanız aşağıda yer alan linke tıklayarak Bixby APK dosyasının nasıl yükleneceğini öğrenebilirsiniz.

Bixby sanal asistan APK dosyasını indirmek için buraya TIKLAYABİLİRSİNİZ.