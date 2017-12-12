Bulgaristan'da geçtiğimiz Mayıs ayında elde edilen Bitcoin'lerin değeri 3 milyar dolara ulaştı...

Sanal para birimi Bitcoin'in değerindeki dalgalanmalardan en çok faydalanan ülkelerden biri Bulgaristan oldu. Bulgar polisi, Mayıs ayında bir organize suç örgütüne yönelik operasyon başlatmıştı.

Örgütün Bulgar gümrüklerindeki bilgisayarlara virüslü bir dosyayı yüklettikleri ve bu yolla gümrük sistemin içine sızdıklarını belirtti. Bulgaristan dışında, Romanya, Makedonya, Yunanistan ve Sırbistan'da da bağlantıları olan örgüte Mayıs ayında düzenlenen operasyonda 100'den fazla adrese baskın yapıldı ve 23 kişi göz altına alındı.

Polisin el koydukları arasında 213519 Bitcoin bulunmaktadır. Ele geçirildiği dönemde, bir tanesi 2354 dolan olan Bitcoin'lerin toplam değeri 500 milyon dolara yakındı. Fakat Bitcoin'deki yükseliş sayesinde Bulgar hükümeti zengin oldu.

10 Aralık 2017 itibariyle Bitcoin'in değeri 16 bin dolara ulaştı ve Bulgaristan'ın elindeki Bitcoin'lerin değeri de 3 milyar doları aştı. Bulgaristan elindeki Bitcoin'leri satıp satmayacağı hakkında bir açıklama yapmadı ancak bu rakam Bulgaristan'ın ulusal borcunun %18'ine denk geliyor.