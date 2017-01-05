Sanal para birimi olarak son yıllarda giderek daha fazla ilgi görmeye başlayan Bitcoin, bin dolar değerini aşmayı başardı.

Günümüzün en popüler para birimlerinden olmayı başaran Bitcoin, yaşadığı artış ile birlikte rekor seviyelere çıkmayı başardı. Gösterilen bu ilgi pek çok farklı ödeme kanalında Bitcoin kullanılmasını sağlarken değerin giderek artması da ciddi endişeler yaratmaya başladı.

Kullanım Alanı Çok Geniş

Çin’den Amerika Birleşik Devletleri’ne kadar geniş bir coğrafyada kullanılan Bitcoin’e kişilerin oldukça ilgi göstermesi ve değerin artması nedeniyle müdahale yapılabilmesi da gündemde. Bu bakımdan Bitcoin yatırım yapan kişilerin büyük bir bölümü herhangi bir kısıtlama gelebilme ihtimali için endişe taşıyor. Bunun yanı sıra şu ana kadar hükümetler tarafından denetlenemeyen bir yapıda olan paranın piyasalara bağlı olarak farklı şekilde yükselmesi ve 1222 dolara kadar çıkması da oldukça dikkat çekiyor.

Kısa Sürede Yükseldi!

2016 yılının başlarında sadece 600 dolar olan Bitcoin, 2017’nin ilk ayları itibariyle 1222 dolara kadar çıktı. Bu açıdan para biriminin gücünün oldukça etkin olduğu söylenebilir. Konu ile ilgili yapılan paylaşımlarda özellikle 2014 yılından itibaren sürekli çıkışta olan bir para birimi görüntülenirken şu anda Bitcoin tarihinin en yüksek seviyelerinden işlem görüyor. Bu kadar yükselişin yaşanması özellikle sanal para birimi noktasında oldukça ortamın uygun olduğunu ve giderek dijital para alanına insanlığın yöneldiğini gösteriyor.