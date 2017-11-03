Bitcoin'in değeri tarihte ilk defa 7,000 doların üzerine çıkarak yeniden rekor kırdı...

Bitcoin'in değeri dün 6,783 dolardan kapanmasının ardından bugün %9,7 artışla 7,445 dolaa çıktı ve bütün zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Böylece sanal para biriminin değeri hafta başından bu yana %21 artış gösterirken bu yılın başından itibaren %665 değer kazandı.

Ayrıca Bitcoin'in değerinin 4,000 dolar seviyesinden 5,000 dolara yükselmesi 15 gün alırken 5,000 dolar seviyesinden ilk defa 6,000 dolar barajını geçmesi 8 gün sürdü. Bu tarihten sonra Bitcoin'in 7,000 dolar seviyesine ulaşması ise 13 gün sürdü.

Uzmanlar, ABD'li finans devi CME Group'un Bitcoin'in vadeli işlem sözleşmelerine bu yıl bitmeden başlamayı amaçladığına işaret ederek, sanal para birimine olan talebin arttığını vurguladı. Dünyanın en büyük vadeli işlemler ve opsiyon borsası işletmecisi CME Group tarafından yapılan açıklamada, bu yılın dördüncü çeyreğinde Bitcoin'in vadeli işlemlerine başlanmasının planlandığı belirtilerek, gerekli düzenleyici kurumların onayının beklendiği bildirildi.



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