Kripto para piyasasının zirvesi Bitcoin'de işler yolunda gitmiyor. Bitcoin'in fiyatı 16.151,00 dolar seviyelerine indi...

Kripto para piyasasının neredeyse büyük bölümünü elinde tutan Bitcoin'de işler yolunda gitmiyor. Belirli bir merkeze bağlı olmayan Bitcoin'in fiyatı şuandan itibaren 16,026 seviyesine kadar düştü.

Geçen sene büyük değer kazanan kripto piyasası Kore ve Avrupa'dan gelen bazı haberlerle durmaya hatta gerilemeye başladı. Yatırımcılarında tedirginlik yaşamasına neden olan bu gelişmeler sonrasında kripto para birimi Bitcoin.



Bitcoin ne kadar?

15 bin dolar barajını aştıktan sonra sürekli yukarı çıkan Bitcoin, son düşüşle beraber eski performansından büyük bir ivme kaybetti. İnişli-çıkışlı bir yol izleyen Bitcoin, dün 17,500 dolar iken bugün 16 bin dolar seviyesinde işlem görüyor. An itibariyle 1 Bitcoin 16,151 dolar civarında.



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