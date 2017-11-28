Bitcoin caiz midir? sorusuna Diyanet İşleri'nden cevap geldi...

Son zamanlarda sanal para birimleri yükselmeye başladı. Bitcoin sayesinde milyonlar kazanan kişilerin ortaya çıkmasından sınra; Bitcoin'in caiz olup olmadığı merak konusu oldu. Bugün "Bitcoin ve Ethereum gibi sanal paraların yatırım amaçlı almanın caiz olup olmadığı" şeklinde sorulan soruya Diyanet İşleri'inden cevap geldi.

Diyanet İşleri;Para, devletçe bastırılan ve ülke içinde mübadele aracı olarak kullanılan bir araç olduğunu, Bitcoin'in bu vasıfları karşılamadığı dile getirdi. Bitcoin'in son dönemde para aklama aracı olarak kullanıldığının da altını çizen Diyanet, Bitcoin gibi sanal paraların yatırım amaçlı kullanılmasının caiz olmadığını dile getirdi.

Ancak Diyanet İşleri, Bitcoin için açık bir kapı da bırakıyor. Eğer bu sistem devlet kontrolünde olursa ve yasallaştırılarsa caiz olabileceğini belirtiyor.





Sizce Bitcoin caiz midir?