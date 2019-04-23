Çılgınca popüler bir video paylaşım uygulaması olan Vine'un yaratıcısı Vine, yeni bir girişim olan Byte ile geri döndü.

Şu anda yalnızca 100 kullanıcı erişim hakkına sahip, ancak bu yakında global olarak açılacak.Bu günlerde Instagram, Snapchat ve TikTok kısa sosyal video alanına hükmediyor, ancak bu her zaman böyle değildi. Popüler altı saniyelik döngüsel video uygulaması olan Vine, Twitter'ın 2017 yılının başında sıradışı bir şekilde kapatmadan önce üç yıl boyunca bugünün YouTube yıldızlarının çoğunun ortaya çıkmasına yardımcı oldu. Vine bir zamanların efsanesi gibi birşey olmayı başarmıştı. Ancak gelişen uygulamalara ayak sağlayamadı.

Vine kurucu ortağı Dom Hofmann, 2019 baharında uygulamayı eşsiz kılan her şeyi geri getirmeyi vaat eden Byte adında bir formda geri dönüyor. Hizmetin ilk 100 davetiyeyi kapalı betasına gönderdiğini bildirdiği için sözüne sadık görünüyor. Hofmann'ın uygulamanın ilk demosundan görebileceğiniz gibi, Byte Vine ile aynı hissi veriyor ancak selefinin aksine dikey videolar sunuyor. Ayrıca şu anki sürümün yalnızca kamera kayıtlarına izin verdiğini, yükleme gerektirmediğini ve beğeniler ve yorumlar içeren bir yayın içerdiğini, ancak hesabın takip etmediğini bildirdi. Ancak, bu eksik özelliklerin tamamlanacağı söyleniyor.

VINE DERSİNİ ALDI!

Bugün TikTok'un günlük 500 milyon aktif kullanıcısını saymasıyla, Byte ekibinin yapacak çok işi var. Hofmann'a göre ilk önceliği, Vine'un hatalarından ders almak ve içerik oluşturuculara bakmaktır. Vine'un en etkili kullanıcıları, doğrudan hizmetten kazanamadıkları ve uygulamanın ölümüne yol açacakları anlaşıldığında YouTube ve diğer video platformlarına katılmayı tercih etti. Vine bir nevi öldükten sonra dünya hareket etse de Byte, Instagram'ın kitlesel yüklemeleriyle TikTok'un genç kültürü arasında bir boşluğu doldurmak istiyor.

Sizce yeni uygulama başarılı olur mu?