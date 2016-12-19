Bir iPhone 6S Daha Patladı!

Apple bugüne kadar cihazlarının güvenlik anlamında sorunsuz bir şekilde kullanılması sayesinde oldukça ilgi görürken iPhone 6S bu konuda oldukça tartışma yaratmış durumda. Öyle ki dünyanın pek çok farklı noktasında kullanımda olan iPhone 6S modelleri için farklı patlama bildirimleri yapılırken Apple yaptığı incelemelerde patlamaların kullanıcı hatasından dolayı olduğunu söyleyerek herhangi bir sorumluluk almamıştı. Fakat yeni yapılan paylaşımlarda yeni bir telefonun daha patladığı belirtildi.

Şarj Olurken Patladı!

Üstelik telefonun orjinal şarj cihazı ile şarj edilirken patlaması ile birlikte daha fazla ses getirdi ve gündemde kalmayı başardı. Konu ile ilgili yapılan paylaşımlarda kullanıcının gece yatarken telefonu şarja taktığı ve daha sonra telefonundan dumanlar çıkmaya başladığını gördüğü belirtildi. Dumanları gören kullanıcı panik halinde telefonu güvenli bir yere bırakırken telefon kısa süre içerisinde patlayarak kullanılamaz hale geldi.

Olay sırasında özellikle herhangi bir yaralanmanın yaşanmamış olması sevindirici bir gelişme oldu. Bu olayın ardından Apple tarafından yapılacak inceleme ile birlikte patlamanın nedeninin net olarak açıklanması bekleniyor. Yapılan paylaşımlarda patlayan telefon ile ilgili görüntüler de internet üzerinden yayınlanırken patlamalar Apple adına ciddi bir soru işareti yaratmış durumda.