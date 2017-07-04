İngiltere Merkezli AA her ne kadar hacklenmedik desek de bunu söylemeye devam etse de görünen o ki bu kez fena hacklenmiş.

İngiltere merkezli dev şirket yapmış olduğu açıklamalarda daha önce hacklenmediklerini açıklamıştı. Şimdi ise büyük bir güvenlik zaafiyeti yaşadığı kesinleşti. İngiltere merkezli yol yardım hizmeti AA'nın hacklendiği yönünde dedikodular internet ortamında birkaç gündür gündemdeydi. Özel bilgilerin sızdığına dair dedikodular kredi kartı verilerinin çalındığı neredeyse bugün kesinleşti.

Sürüş dersi, otomobil sigortası ve çeşitli hizmetler sunan bir firma olan AA'nın hacklendiği artık neredeyse kesinleşti. Sızıntı içinde e-posta adreslerinin satın alma geçmişlerinin en kötüsü kredi kartı ödeme bilgilerinin (bu kartlarının son dört hanesini kapsıyor) bulunduğu belirtildi.

Sorun gittikçe büyüyor ve AA'nın sızından haberinin olmadığını söylemesi dolayısıyla müşterlerinde güvensizlik yarattı. Söz konusu kullanıcı verileri hali hazırda internete sızmış bulunuyor. Motherboard 117 bin müşterinin detaylarının bulunduğu veritabanına erişebildiğini de söylüyor.

Şuan için sızan verilerin gerçek olduğu doğrulandı. AA ise sızan verilerle ilgili müşterileri uyarmadı ve bu konuda hassas davranmamış oldu. AA'nın yaşanılan hacklenme problemini müşterilerine bildirmesi gibi bir zorunluluğu yok ancak söz konusu güvenlik açığı yaşandığında büyük şirketler müşterilerine bu konuda bilgilendirme mesajı gönderiyorlar.