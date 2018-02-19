Microsoft'un Google karşısındaki en büyük kozu olan Bing arama motorunun fişi yakında çekilecek...

Yazılım devi Microsoft, 2009 yıllarında Google'a rakip olmak istedi ve daha önce üzerinde çalışmalar yaptığı arama motoru Bing'i kullanıma sundu. Google'ın geniş verileri karşısında ön plana çıkamayan Bing uzun süredir küçük çaplı geliştirmeler alıyordu.

Edge tarayıcısının varsayılan arama motoru olan Bing için yolun sonu görünüyor. Microsoft'un geçtiğimiz günlerde Bing Translator uygulamasının adını Microsoft Translator ile değiştirmesi ile alevlenen iddialara bugün cevap geldi.

Microsoft sözcüsü, Bing arama motorunun isminin değiştirmek hatta kapatmak gibi bir planlarının olmadığını açıkladı. Ancak bu açıklamalar dış basını pek tatmin etmiş gibi görünmüyor.

Google'dan sonra Yandex'in de gerisinde kalan Bing için Microsoft'un ya köklü değişiklik yapacağı ya da önümüzdeki yıl fişini tamamen çekeceği düşünülüyor.