BİM, iPhone X'ten sonra Xiaomi Mi Bluetooth Hoparlör satışına başlıyor...

BİM iPhone X'den sonra şimdi de Xiaomi'nin Mi Bluetooth Hoparlörünü satışa sunacak. 16 Mart Cuma günü satışa sunulacak olan Hoparlör 129 TL'den satışa sunulacak olan ürünün piyasa değerinin 250 TL altında olduğunu belirtelim.

Sizde Xiaomi Mi Bluetooth Hoparlör, almak istiyorsanız bu fırsatı sakın kaçırmayın. Ürüne 6 taksit seçeneğiyle sahip olabilirsiniz.

Xiaomi Mi Bluetooth Hoparlör, 85 Hz - 20 KHz ses deneyimi sunan, 2 kanallı stereo özelliğine sahip. Hoparlörde Aux ve hafıza kartı desteği de mevcut.

BİM, bununla da yetinmiyor aynı tarihte akıllı telefon Vestel Venüs E2 5000’i de satışa sunuyor. Akıllı telefonun fiyatı da 499 TL. Bu cihazı alırsanız da hoparlör kadar olmasa da kar ediyorsunuz.