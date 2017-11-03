BİM Apple'ın orjinal aksesuarlarını yeniden satışa sunmaya hazırlanıyor. İşte satış tarihi...

Geçtiğimiz aylarda orjinal Apple aksesuarlarını satışa sunan BİM yoğun ilgiden memnun kalmış olmalı ki yeniden satışa sunmaya hazırlanıyor. BİM 10 Kasım kataloğunda Apple ürünlerine de yer verdi.

Kataloğa göre Earpods kulaklık 49.90 TL 1 metre uzunluğunda USB Şarj Kablosu 39,90 TL, 2 metre uzunluğunda USB Şarj Kablosu 49,90 TL fiyat ile satışa sunuluyor. Earpods Kulaklık daha önce 55 TL fiyat ile satışa sunulmuştu. Şimdi daha ucuza alma şansınız olacak. Eğer orijinal Apple aksesuarlarını kaçırmak istemiyorsanız, 10 Kasım sabah 09.00'da BİM’de olun.





Siz Apple'ın orjinal ürünlerini almayı düşünüyor musunuz?