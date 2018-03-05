BİM, önümüzdeki günlerde cazip fiyata iPhone X satacağını duyurdu. BİM'de satışa sunulacak olan iPhone X'in fiyatı ve Garanti kapsamı haberimizde...

Geçtiğimz yıl PlayStation 4 ve Xbox 369 gibi elektronik eşayaları uygun fiyata satan BİM iPhone 7'ninde satışını gerçekleştirmişti. Büyük ilgi gören iPhone 7'den sonra BİM şimdi de Apple'ın yeni modeli iPhone X'i satışa sunacağını duyurdu.

BİM mağazaşarında 9 Mart 2018 tarihinde satışa sunulacak olan iPhone X, 4.999 TL fiyat etiketine sahip olacak.

Telefonun garantisini merak edenler; iPhone X, 2 yıl boyunca Apple Türkiye garantili olacak. Elde edilen bilgilere göre, iPhone X'in sadece 64 GB modelinin satılacağı yönünde olduğunu belirtelim.

Cihaz satış fiyatının tam 1.100 TL daha altında satışa sunulacak. iPhone X'in Space Gray renk seçeeği önümüzdeki hafta BİM raflarında satışa sunulacak.



Siz iPhone X almak için BİM'e erkenden gidecek misiniz?