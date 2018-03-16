Bim'e ait olduğu düşünülen bir afiş fotoğrafında indirimli Galaxy Note 8 ilanı yer alıyor...

Geçtiğimiz haftalarda 4.99 TL'ye iPhone X satan BİM herkesi şaşkına çevirdi. Ortaya çıkan bir görselde, Galaxy Note 8'i indirimli bir fiyattan satacağı iddialarını gündeme getirdi.

Galaxy Note 8'in satışa sunulacağını gösteren BİM afişinde Snapdragon 835 yonga setine sahip olacağı görülüyor. Fakat Samsung Note 8 ülkemizde Exyones 8895 işlemcili sürümü ile satılıyor. Snapdragon işlemcili sürüm ise genelde Kuzey Amerika'da piyasaya sürüldü. Görülen afişte telefonun iki yıl garantili olduğu belirtilmiş.

Eğer afişteki bilgiler doğruysa, Galaxy Note 8'in 3.299 TL fiyatı ile 23 Mart'tan itibaren satışa sunulacak. Afişte görülen Samsung Galaxy Note 8'in yanında Samsung hızlı şarj satışı olacağı da görülüyor. Fakat bu afiş bir Photoshop ile hazırlanmış olabilir. İlerleyen günlerde haberin doğruluğunu anlayacağız ve detayları sizlerle paylaşacağız.



Siz BİM'e Galaxy Note 8'in gelmesini istiyor musunuz?