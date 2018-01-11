Bim FIFA 18'li PlayStation 4 Slim'i satışa sunacağını duyurdu...

Gıda sektöründe uygun ve kaliteli fiyatları ile çığır açan BİM, son senelerde teknolojik ürünleri uygun fiyatlarla müşterilerine sunuyor. Telefon, Telev,zyon, Apple aksesuarları ve oyun konsollaro olmak üzere teknoloji ürün gamını genişleten BİM, şimdi de PlayStation 4 Slim satmaya hazırlanıyor.

Öğrencilere karne hediyesi BİM'den geliyor! 19 Ocak Cuma günü BİM mağazalarında FIFA 18 oyunun bulunduğu 500 GB PlayStation 4 Slim 1.299 TL'te atışa sunulacak. Cihaz 2 yıl garantili ve 14 günlük PS Plus hediyesi ile gelen bu kampanya yüksek fiyatından dolayı rağbet görmeyebilir.

BİM'İn daha önce 999 TL'ye PlayStation 4 sattığını düşnürsek bu kampanyada FIFA 18'in nerdeyse 300 TL'ye denk geliyor. Fakat BİM'in FIFA 18'li PS4 Slim kampanyasının diğer perakende satış fiyatına göre çok avantajlı olduğunu söyleyebiliriz.





Siz FIFA PlayStation 4 Slim almayı düşünüyor musunuz?