Dünya zenginlerinden biri olan Bill Gates kendi akıllı şehrini kurmak için kolları sıvadı...

Kendi akıllı şehrini kurmak için çalışmalara başlayan Bill Gates, ilk olarak ABD'nin Arizona eyaletinde tabiri caizse kocaman bir arazi satın aldı.

Phoenix kentine bir saatlik mesafede olan akıllı kent için Bill Gates'in yatırım şirketlerinden birtanesi 80 milyon dolar yani 310 milyon TL yatırım yapmış bulunuyor. Fakat bu firmanın hangisi olduğu bilinmiyor.

Ofis ve inovasyon merkezlerine ev sahipliği yapması planlanan akıllı kentin okullara ve özel mülklere de ev sahipliği yapması bekleniyor.

Belmont adı verilecek akıllı şehirle ilgili Microsoft kurucusu ve dünyanın en zengin insanlarından Bill Gates'in önümüzdeki günlerde bir açıklama yapması bekleniyor.





Siz olsanız nasıl biir şehir kurarsınız?