Jeolojik çalışmalara gün geçtikçe ilerliyor. Hergün bir yenilik bulunuyor. Ancak bu daha öncekilerine benzemiyor..

Dünya sandığımızdan daha büyük olabilir mi?

Elbette olabilir. Her gün birçok yeni şey öğreniyoruz bununla birlikte öğrendiklerimizle Dünya'yı bir tık daha anlıyoruz ve bilim adamları 2 milyar yıllık olduğu düşünülen bir kıta buldu. Bu gerçelten çok eski bir kıta. 2 milyar yıllık olduğu düşünülen ve buda zirokon kristallerinin, Mauritus adasınn kendisinden daha yaşlı olduğu anlamına geliyor. Bunların da 9 milyon yaşında olduğu söyleniliyor. Jeoloji bilimi doğayı daha iyi anlamamız adına gelişmiş bir bilim dalı. Bu araştırmalar sonucunda en önemli nokta ise bulunan bu zirkon kristallerinin volkanik aktiviteler sonucunda yeryüzüne ulaştığının düşünülmesi bu da yer altında gizlenmiş bir kıta için güçlü bir ipucu olarak karşımıza çıkıyor.

Kıtanın okyanus tabanında parçalanmış olabileceği düşünülüyor. Böylesi bir kıtanın bilim adamları yerini tespit etmekte sorun yaşadığı aşikar. Çünkü kıtanın tabanında parçalanıp kaybolmuş olabilmesi yönünde ciddi etkenler var. Ancak burada yer alan zirkon kristalleri, Madagaskar adasında bulunan zirkonla benzer yaşlanıyor. Yani bilim adamları çok eski tarihlerde Madagaskar ile bulunan bu adanın birleşik olabileceği de düşünülüyor. Bununla birlikte kıta tam olarak bulunamasa da bu araştırmadan Dünya'da keşfedilmeyi bekleyen daha fazla jeolojik kalınınn olabileceğini düşünmekte haksız sayılmayız.

Peki sizce de dünya sandığımızdan daha mı büyük?