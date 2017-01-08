CES basın toplantısında Xiaomi Mi Mix'in resmi beyaz versiyonunu hazırladı.

Xiaomi'nin başkan yardımcısı Hugo Barra tarafından CES’te yapılan tanıtımlarda beyaz Mi Mix resmen görüntülendi. İnci benzeri parlak bir cilanın uygulandığı beyaz Mi Mix, oldukça farklı bir tasarıma sahip.

Beyaz Mi Mix Özellikleri Nasıl?

Yeni model için spesifikasyonlar merak edilirken, resmi tanıtımlarda cihaz için farklı bir tercihin yapılmadığı görülüyor. Üstelik elde edilen bilgilere göre, beyaz Mi Mix, siyah versiyonda olduğu gibi sadece Çin'de satılacak ve bu nedenle Çin dışında görülemeyecek.

Gelişmiş Pazarlara Gelmiyor!

Mi Mix için yapılan açıklamalarda bugüne kadar Çin dışındaki satış işlemler hakkında bilgi verilmedi. Fakat özelikle Avrupa gibi bölgelerde beyaz Mi Mix konusunda ciddi bir beklenti oluşmuş durumda. Bu açında daha fazla kişiye erişim sağlanabilmesi adına modelin Çin sınırlarına çıkması gerekiyor. Fakat mevcut şartlar dahilinde ABD, Kanada ya da Batı Avrupa'da Xiaomi beklentilerinin karşılanması bekleniyor.

Çin’de Oldukça Tutuldu!

Mi Mix belki de 2016'nın en ilginç cihazlarından birisi olmayı başarmıştı. Sınırlı üretim kapasitesine sahip bir konsept olarak piyasaya sürüldükten sonra Çin’de yoğun olarak kullanılan telefon için bundan sonraki süreç içerisinde değişim pek mümkün görünmüyor. Yine de, belki gelecekte Çinli şirketten farklı cihazlar için daha geniş coğrafyada tanıtımlar yapılabilir.