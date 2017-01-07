iPhone 7 ile ilgili son günlerde gündeme gelen iddialarda özellikle bembeyaz modelinin piyasaya sunulabileceği iddia edildi.

iPhone 7 pek çok farklı spekülasyon ile gündemde yer alırken yeni bir iddia daha son günlerde oldukça konuşuluyor. Özellikle simsiyah olarak adlandırılan yeni renk seçeneğinin ardından kullanıcılara beyaz renkli yeni bir modelin sunulabileceği belirtildi. Özellikle Beats by Dre'in resmi Instagram hesabından yayınlanan görsel, iddiaların yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

Görüntüler Ne Anlatıyor?

Paylaşılan görüntülerde beyaz bir iPhone görülürken, bu iPhone herhangi bir model ile benzemiyor. Fakat özellikle eski iPhone modellerinin yeniden gündeme gelmesi ve resmi bir şekilde paylaşılması da mümkün görünmüyor. Bu açıdan sosyal medya üzerinde yoğun olarak tartışılmaya başlanan beyaz iPhone için şu anda büyük bir soru işareti mevcut.

Siyah Sonrasında Sırada Beyaz Mı Var?

Apple’ın siyah renk seçeneğinin ardından beyaz renk seçeneğiyle piyasaya giriş yapması da söz konusu. Bu açıdan önümüzdeki günlerde yaşanacak yeni gelişmeler ile birlikte Apple’ın piyasaya bembeyaz bir iPhone sunması da mümkün görünüyor. Üstelik şu anda gündemde konuşulan beyaz iPhone için kullanıcıların görüşleri de oldukça olumlu yönde. Bu bile Apple’a yeni bir ilham verebilir.