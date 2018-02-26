Türk mühendisleri tarafından tasarlanılan televizyon, sesli komutla da çalışan akıllı kumandası sayesinde konuşarak TV’yi kontrol etme imkanı sunuyor...

Beko'nun üretime geçtiği akıllı TV, Türkçe sesli komutunuz ile kanal değiştirecek; uygulama başlatma, içerik aratma televizyonu açıp kapatma ve ses seviyesi ayarlama gibi birçok işlemi sayesinde daha hızlı ve keyifli televizyon izleyebileceksiniz. Mesela; yeni nesil akıllı TV, kanal numarası girmek gibi bir derdiniz olmayacak.

Üst seviyeli Türkçe komut algılama ve hızlı tepki süresine sahip olan akıllı kumanda, Beko Quatro UHD+ TV'lerle beraber sunulacak. Beko Quatro UHD+ TV'lerde bulunann Quick Smart platformu ile tamamen kişiselleştirebilir yapısı ile kullanıcılara ana menüyü diledikleri şekilde oluşturma imkanı sağlıyor. Kanallar arası geçişi sesle yapabileceğiniz akıllı televizyonun ülkemizde merakla bekleneceğine eminiz.

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, “Müşterilerimizin ihtiyaçlarına odaklanıyor, her zaman daha iyi ürün ve hizmeti sunabilmek için tüketici araştırmaları yapıyoruz. Türkçe sesli komut özelliğine sahip ürünümüzü tasarlarken de tüketicilerimizin akıllı TV'leri kolay kullanım ihtiyaçlarından yola çıktık. Geleceğin evleri akıllı cihazlar ve sesli kontrol sistemleriyle şekilleniyor. Sesli kontrol hayatımızın hemen her alanına girmeye başladı. Türk tüketicisini geleceğin teknolojileriyle tanıştırmanın haklı gururunu yaşıyoruz” açıklamalarında bulundu.

Beko UHD destekli televizyonlarının fiyatları:

B49L 9785 5S model kodu ile 49”-123 Ekran Quatro UHD+ TV’nin fiyatı: 3.599 TL

B55L 9785 5S model kodu ile 55”-139 Ekran Quatro UHD+ TV’nin fiyatı: 4.199 TL

B65L 9785 5S model kodu ile 65”-165 Ekran Quatro UHD+ TV’nin fiyatı: 6.699 TL

Siz Beko'nun akıllı televizyonlarını almayı düşünmez misiniz?