Bir süredir beklenen rekabetçi bir yapı ile ön plana çıkan Mayhem oyunu, Android için erken erişimde olup şuan ulaşılabilir durumda.

Çok oyunculu bir aksiyon oyunu olan Mayhem, rekabetçi bir yapıya sahip olup ücretsiz olarak sunulmaktadır. Android için erken erişime açılan retro grafik yapısına sahip olan çoklu oyunculu aksiyon oyunu 2D stili barındırmaktadır.

Google Play, kullanıcıları için erken erişime açılan oyun şimdilik Brezilya, Meksika, Kanada, Amerika için erken erişimde ulaşılabilir durumda olup iOS için henüz yayına girmedi. Oyunun iPhone ve iPad için ne zaman çıkacağı ise henüz bilinmezliğini koruyor.

Genel olarak çok oyunculu bir aksiyon olup dünyanın her yerinden oyunculara karşı aksiyon dolu savaşlarda safınızı tutmanız gerekiyor. Eğer sizde bu aksiyon dolu savaş oyununda yer almak istiyorsanız mutlaka Mayhem'i denemelisiniz.

Mayhem oyununu Android cihazınıza indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.