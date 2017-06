Apple'ın geliştirici etkinliğinde yeni iOS sürümünü tanıtması bekleniyordu. WWDC'de en çok merak edilen iOS 11 tanıtıldı. Peki hangi özelliklere sahip?

WWDC etkinliği kapsamında merak edilenler arasında iOS 11 vardı. Malüm 10. yıl olduğu için beklentiler de yüksekti. Apple'ın CEO'su Tim Cook tarafından resmi olarak tanıtılan iOS 11'in işletim sisteminin yeni sürümü özellikle iPad için önemli yenilikler bulunduruyor. Tableti gerçek bir laptop alternatifi haline getiriyor.

iOS 11 ile giriş ekranı da değişti!

iOS 11 ile giriş ekranına eklenen dock Mac'tekine benzerliğiyle dikkat çekiyor. Bu çubuk aracılığıyla çoklu görev ekranına ulaşabiliyorsunuz. iOS 11 ile artık sürükle ve bırak desteği de bulunuyor. Ekranı böldükten sonra bağlantıları, fotoğeafları ve kısacası herşeyi sürükleyip bırakabiliyorsunuz. Bu sayede iOS 11 ile farklı bir deneyim de kaçınılmaz oluyor. iOS 11 sayesinde iPad nihayetinde iPhone'dan farklı bir hale geliyor.

iOS 11'in dock güncellemesiyle birlikte hangi iPad'lerin uyumlu olacağı henüz belirtilmedi. Fakat iOS 11'in Haziran sonuna doğru çıkacağını söyleyebiliriz. iOS 11 beta 1 yayınlandı. Hali hazırda geliştiriciler indirebilir.

iOS 11'i hangi cihazlar destekliyor?

Daha önce Apple'ın 64 bit işlemcili iOS cihazlarını destekleyeceği bilgisine yer vermiştik. Dolayısıyla iPhone 5, iPhone 5c, iPad 3 ve iPad 4 bu güncellemeden yararlanamayacak.

iOS 11'i destekleyen iPhone'lar:

• iPhone 7

• iPhone 7 Plus

• iPhone 6s

• iPhone 6s Plus

• iPhone 6

• iPhone 6 Plus

• iPhone SE

• iPhone 5s

• 6. Nesil iPod Touch

iOS 11'i destekleyen iPad'ler:

• New 9.7-inch iPad

• 12.9-inch iPad Pro

• 9.7-inch iPad Pro

• iPad Air 2

• iPad Air

• iPad mini 4

• iPad mini 3

• iPad mini 2

• iPad 5