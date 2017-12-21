Korku oyunlarını seviyorsanız bu fırsat tam size göre, Layers of Fear bu hafta ücretsiz olarak sizlere sunulacak...

Humble Bundle ücretsiz oyun dağıtmaya tam gaz devam ediyor. Bu haftanın ücretsiz oyunu bağımsız bir korku oyunu olan Layers of Fear sizlerle olacak. Oyun psikolojik korku türünde bir oyun ve 16 Şubat 2016 tarihinde piyasaya çıkış yapmıştı.

Şuan Humble Bundle sayesinde tamamen ücretsiz üstüne üstlük yanında oyunun soundtrackleri de tamamen ücretsiz. Oyunun normaldeki indirimsiz fiyatı Steam'de 31 TL. Oyunu bir kere Steam kütüphanenize eklediğinizde oyun sonsuza kadar sizin oluyor. Kısa süreliğine ücretsiz olan bu oyunu sakın kaçırmayın.