Arrowverse dizisinin bu seneki konuklarından olacak olan Batwoman'dan ilk görsel sonunda görücüye çıktı...

Bildiğiniz gibi Arrow'un televizyon dizisi kaldığı yerden tam gaz devam ediyor. Dizinin gelecek sene yedinci sezonla beraber ekranlara döneceğini biliyorduk. The CW'nun gelecek sezon yapımlarını tanıttığı partide heyecan uyandıran yeni bilgiler ortaya çıkmıştı. Bu açıklamalarda; Arrow, The Flash, Supergirl ve Legends of Tomorrov'un ortak bölümünde yakında Batwoman da olacak bilgisi daha öncede verilmişti.

Bu heyecan uyandıran açıklamadan sonra the CW kanalının gelecek sezon partisinde Arrow'un başrolünü üstelenen Stephen Amell tarafından da bu bilgi onaylanmıştı. Şimdi ise Batwoman'ın canlı kanlı bir görüntüsü bizlerin beğenisine sunuldu. Ruby Rose'un canlandıracağı karakterin kostümü oldukça güzel görünüyor.

Kostüme baktığımız zaman oldukça kaliteli bir çizime sahip diyebiliriz. Arrowverse adına umut verici gelişmelerden birisi olarak nitelendirilebilir. The Flash, Arrow ve Supergirl'ün peş peşe gösterileceği 3 günlük Arrowverse maratonu 9-11 Aralık tarihlerinde yayınlanacak. Bakalım bu yılın maratonunda göze çarpan detaylar neler olacak.



Siz Batwoman'in kostümünü kaliteli buldunuz mu?