Bir sonraki Battlefield oyunu muhtemelen Battlefield V'dir. Bu yıl çıkması planlanan oyun ile ilgili ayrıntılar bulunuyor.

Battlefield V'in, uzun zamandır devam eden Battlefield serisindeki bir sonraki oyun değil, daha önce söylentilere uğramış olan Battlefield: Bad Company 3'ün değil, bir sonraki oyun olduğu görülüyor. Oyun, geçen yılın Call of Duty'una çok benzer: İkinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı'na göre uyarlanacak.

Dahası, bunun 2018'de çıkması gereken bir tarih olması gerekiyor. GamesBeat'a göre Battlefield yayıncısının EA planlarına aşina olan kaynaklara dayanarak, "EA bunu [Battlefield V] 'yi açıklayacak ve bunu takvim yılının sonundan önce başlatacak."

Son oyunun Battlefield 1 olduğunu düşünürsek, EA'nın bir sonraki Battlefield V oyununu çağırması garip. Bu bağlamda tutarsızlıkların nedenleri bilinmiyor. Muhtemelen 2. Dünya Savaşı sırasında V işaretinin zafer anlamında kullanılması için bir referans olarak yapılmıştır. Aynı adın 2005 maçıyla çakışmamak için belki Battlefield 2 olmayacak. EA Battlefield V'e Battlefield 2'yi dahili olarak göndermiş olsa da.

Bununla birlikte, Battlefield 1'in başarısı göz önüne alındığında, bir takip ancak beklenmiyor. EA, yatırımcılara Anthem yerine Battlefield V veya Battlefield: Bad Company 3 olsaydı bile, yeni bir Battlefield oyunu çıkacağını belirterek bunu doğruladı.

"Nasıl tasvir ediliyor olursa olsun, bunu bir gecikme olarak görmüyoruz, Anthem'i [dördüncü çeyrekte] başlatmayı seçtik. EA CEO'su Andrew Wilson, yatırımcıyı arayan bir talepte bulunarak "Bu tarih, ürün hazırlığına değil, portföy dengesine göre seçildi. "Ve yeni Battlefield'ın şekilleniş tarzından da heyecan duyuyoruz. Muhtemelen Marş'ı sağ tarafından başlatmak için fazla mantıklı değildir. Yeni bir IP olarak, [Anthem] 'e kendi başlatma penceresini vermek büyük olasılıkla mantıklı. "