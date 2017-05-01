Angry Birds serisine sahip olan Rovio önümüzdeki hafta oyunseverlere farklı bir deneyim sunmak istiyor. Peki Rovio hangi oyunu çıkarıyor?

Angry Birds ile ses getiren Rovio, gelecek hafta yeni bir oyun sunmayı planlıyor. Finlandiya merkezli olan şirket Angry Birds oyunlarından sıkılan oyunseverleri tekrar heyecanlandırıyor. Batte Bay oyunu ile farklı bir oyun deneyiminin kapıları sonuna kadar açılıyor.

Multiplayer yapıdaki oyunda oyuncular gerçek zamanlı olarak savaşlarda birbirlerinin teknelerini batırmak için mücadele edecek. Gerçek zamanlı beş oyuncu ekibinin karşı karşıya geldiği bu oyunda geniş çaplı savaşlar ile bambaşka bir oyun deneyimi yaşamak kaçınılmaz oluyor. Her bii kendi uzmanlıklarına sahip olan geniş bir gemi sınıfı içeren oyunda özellikle geliştiriciler epik deniz savaşlarına ağırlık vermiş. Oyuncular çatışırken çok sayıda silah, eşya, zırh ve yetenek gibi öğeler ekleyebiliyor.

El bombaları ve toplar başlancıçta oyuncuların kullanabileceği silahlardan birkaçı olup ilerlediğiniz zaman daha fazla öğeye kavuşabiliyorsunuz. Bununla birlikte arkadaşlarınızla sohbet etme gibi sosyal özellikler de Battle Bay oyununda yerini alıyor.

Peki siz yeni oyunu oynamayı düşünüyor musunuz?