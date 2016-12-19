Bataryalara Yapay Zeka Desteği

Stanford Üniversitesi'ndeki araştırmacılar yapay zekayı kullanarak özel bir batarya üretmeyi ve bu batarya sayesinde çok daha uzun bir kullanım sağlayacak ürünler sağlamayı amaçlıyor. Özellikle telefonlarda kullanılan batarya, gelişen özellikler ile birlikte çok kısıtlı bir kullanım sağlarken kullanım süresinin uzatılması adına yapay zekanın dahil edilmesi çok iyi sonuçların elde edilmesini sağlayabilecek.

Özel Maddeler Kullanıldı

Özel maddelerin kullanılarak üretildiği bataryalar yapay zeka ile güçlendirilerek bu konuda daha uzun süre şarj olması sağlanacak. Üstelik mevcut bataryalarının patlamaya çok elverişli olması batarya teknolojisinin değiştirilmesi ve güvenli bir şekilde geliştirilmesini de zorunlu kılarken bugüne kadar yapılan çalışmalar doğrultusunda pek çok önemli başarılar elde edildiği belirtildi.

Katı elektrolitlerin kullanıldığı bataryalar patlama olasılığı çok düşük olduğu için oldukça güvenli. Üstelik yapay zeka ile desteklenen bu bataryalar daha uzun kullanım ve mevcut bataryadaki sorunların giderilmesin çok daha başarılı. Bu açıdan projenin büyük bir bölümünün geride bırakarak başarıya ulaşması önümüzdeki dönemlerde geliştirilen yeni bataryaların resmen kullanılmasını sağlayacak. Batarya teknolojilerinin ilerleyen yıllarda kapsamlı bir değişiklik yaşayabileceğini söylemek bu bilgiler dahilinde oldukça çok kolay. Özellikle Stanford Üniversitesi'nde yapılan çalışmalar kullanıcıların batarya teknolojisine çok daha yakın süre içerisinde ulaşmasını sağlayabilir.