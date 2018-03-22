Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin söz ettiği 11 Çiftlik Bank benzeri girişim açıklandı...

Son günlerde dillerden düşmeyen Çiftlik Bank olayından sonra sular durulmadı. Binlerci kişiyi dolandırıp 522 milyon toplayıp Uruguay'a kaçan Mehmet Aydın yayınladığı mesajlar ve geçmişe yönelik detaylar ile şaşırtmaya devam ediyor.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi de konuyla ilgili açıklamada bulundu;"Bizim tespit ettiğimiz bunun gibi 11 tane daha girişim bulunuyor" demişti. Bu 11 girişimin isimleri ve faaliyetleri hakkında bilgiler geldi.



Bakanın bahsettiği 11 Çiftlik Bank benzerinin listesi aşağıdaki gibi:

-Birlik Beraberlik Tarım ve Hayvancılık

-Ekolium Bilişim Yazılım Tarım ve Hayvancılık

-UKASH İnternet Hizmetleri

-SKP Teknoloji Sanal Market

-CashÇiftlik

-Maden.im

-Elit Çiftlik

-ÇiftlikShop

-ÇiftlikMania

-Bizim Tavuklar

-Çılgın Tavuklar

Bu girişimlerin çoğunun internet sitesi kapatılmış ve ulaşılamıyor. İnternet sitesi açık olan girişimlerin ise üyesi bulunmuyor. Açık olan “Birlik Beraberlik Tarım ve Hayvancılık” girişiminin en az ödeme miktarı 250 TL olarak belirtilmiş.

Çılgın Tavuklar sitesi açıktı ancak bu sitede de para yatırma işlemi gerçekleştirilemiyordu. Şimdi de açık olan bu siteler bakanlık denetimi nedeniyle kapalı durumda.