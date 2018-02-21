Ülkemizdeki hizmeti askıya alınan Booking.com için çözüm süreci başladı. Bakan Zeybekçi, Booking.com hakkında açıklama yaptı...

Otel bulma servisi olarak tanımlayabileceğimiz Booking.com, geçen sene ülkemizde hizmetini sonlandırmak zorunda kaldı. Haksız rekabet yarattığı iddiaları ile askıya alınan Booking.com için bugün Nihat Zeybekçi'den açıklama geldi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) haksız rekabetin önlenmesi amacıyla açtığı davadan dolayı Türkiye'deki faaliyetlerine ara verilen Booking.com'un yeni turizm sezonu öncesinde faaliyetlerine başlama olasılığı bulunduğunu açıkladı.

Bakan Zeybekci, "Çözüme doğru gidiyoruz. Bu sezon herhalde öyle bir şey olacak, çalışmaya başlayacaklar" dedi.

Bloomberg'e konuşan Nihat Zeybekci, şirketin görüşmelerde 1 yıl öncesine göre "daha olumlu bir noktada olduğunu" söyledi.

Mahkemenin haksız rekabet kararının o zaman doğru olduğunu ifade eden Zeybekçi "Buna çözüm getirmekle ilgili daha olumlu bir noktadalar. Türkiye'de büro açmak, sorumlu şirket haline gelmekle beraber çözüme doğru gidiyoruz" diye konuştu.