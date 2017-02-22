Vigneault, birkaç hafta boyunca canlı yayın akışı yapıyordu ve izleyiciler geri dönmediğinde uykuya daldığını düşünüyordu. Ne yazık ki gerçek böyle değildi.

Arkadaşları ve taraftarları için Poshybrid online olarak bilinen oyuncusu Brian Vigneault Make A Wish Vakfı için para toplamak için bir meydan okuma parçası olarak oyun oynayan 24 saat canlı yayın yapıyordu. Fakat canlı yayın 22 saat sürdü. Vigneault bir sigara içmek için gitti ve dönmedi.

Canlı yayında yer alanlar uyuya kaldığını düşündü ancak uzun bir süre kendisinden ses çıkmayınca Vigneault'un evine polis gönderildi. Eve gelen polisler canlı yayın üzerinden kötü haberi bldirdi. Aşırı uzun süreli videoları oynamak açıkça yorucudur. Sadece beden değil beyin de yoruluyor. İnsanlar için vücur için sorunlara neden olabilir. Uzun süre oyun oynayan insanların makul düzenli raporları var.

35 yaşındaki 3 çocuk babası sigara içmek için gitmişti. Make-A-Wish Vakfı için yardım yapıyordu. Bu yüzden canlı yayın yaparak para kazanıyordu. İnsanlar daha önce oyun seansları sırasında öldü. Bununla birlikte Vigneault için ölüm nedeni kesinleşmedi. Ancak uzun süre oynadığı oyunlar beynini yorduğundan hayatını kaybettiği düşünülüyor. 24 saatlik yayınlar yapmak gerçekten tehlikeli bir durum. Siz siz olun uzun süre bilgisayar oyunu oynamayın..