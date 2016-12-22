Bağımsız Amortisörlü Örümcek Araba: Swincar

Son zamanlarda büyük markaların sürücüsüz araçlarını ve yüksek performanslı araçları görüyoruz. Ancak şimdi Swincar adında farklı bir araç inceleyeceğiz. Bu aracın diğer araçlardan farkı nedir diye bakacak olursak kesinlikle tüm şartlarda yol alabiliyor olması olacaktır. Aracın üzerinde bulunan bağımsız süspansiyonlar size her türlü ortamda gitme şansı sunuyor. Fransa yapımı olan Swincar aracının bu süspansiyonlar yüzünden adı örümcek arabaya çıkmış durumda.

Tüm lastikleri bağımsız bir şekilde hareket ediyor ancak sürücünün bulunduğu bölge sabit kalıyor durum böyle olunca tam bir örümceği andıran araç sürücüsüne eşsiz bir deneyim sunuyor. Her türlü ortamda rahatlıkla hareket eden aracın her bir tekerleğinde 1kW ya da 1.5kW elektrikli motor bulunuyor. Ancak daha fazla performans isteyen kullanıcılar için daha yüksek kW’ya sahip modellerde mevcut. Aracı ön plana çıkartan özellik ise sadece direksiyon ile değil joystick ile de kontrol edilebiliyor olması. Joystick’in olmasının sebebi ise engellilerin de bu aracı kullanabilmesi.

Aracın üreticisi firma yeni modellerin yolda olduğunu belirtiyor. Yeni modellerin çift kişilik olması bekleniyor. Aynı zamanda bu aracın son hızı ve fiyatı konusunda bir açıklama yapılmıyor.