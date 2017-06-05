Avrupa Birliği, ücretsiz olarak sunduğu kablosuz internet hizmetini genişletiyor. Bununla birlikte ayırdığı bütçe ise dudak uçuklattı.

Toplu taşıma, süper marketlerde, terasta, sokakta ve daha birçok yerde ücretsiz Wi-Fi kim istemez ki? Ücretsiz Wi-Fi daha fazla yerde sunulmaktadır. Bu hafta Avrupa komisyonu açıkladı. Daha fazla Wi-Fi noktası için servet ödeyecek. AB'de ücretsiz kablosuz Wi-Fi'yi yaygınlaştırmak isteyen Avrupa Birliği bunun için 6 ile 8 bin belediyenin ücretsiz Wi-Fi hizmet için 120 milyon Avro ayırdı. Bu Avrupa Parlamentosu, Konsey ve Komisyon'un WiFi4EU projesini finanse etme kararı ile ilgili bir anlaşmaya varması sonrasında ortaya çıktı.



Özellikle son yıllarda akıllı telefonların pöpüler hale gelmesinden sonra kritik bir önem kazanan ücretsiz Wi-Fi için Avrupa birliği önemli bir miktar ayırdı. Bu bütçeyi oylamaya yeniden götürecek olan Avrupa Briliği, miktarda büyük bir değişiklik yaşamayacak. Aldığı karar ile birlikte Avrupa Birliği, AB ülkelerinde ücretsiz kablosuz internet hizmetini hızlı bir şekilde yaygınlaştıracak.



Elbette kamuya açık ücretsiz kablosuz internet bağlantısının güvenli olmadığını düşünenler de var. Bir kısım insan bu duruma şüphe ile yaklaşıyor. Doğrusu şüphe ile yaklaşılacak bir durum. Gizlilik sorunlarını da beraberinde getirmesi muhtemel. Wi-Fi bağlantıları düşündüğümüz kadar güvenli olmayabiliyor. Gizlilikten endişe eden bazı insanlar bu hizmetten yararlanmayacaklarını belirtiyor.



Peki siz alınan bu kadar için ne düşünüyorsunuz?