Avrupa Birliği adeta Google'a karşı cephe almış gibi görünüyor. Hali hazırda Google'ın arama sonuçlarını suistimal etmesi yüzünden Avrupa Birliği dava açabilir.

Avrupa Birliği'nin yeni aldığı karar sonrasında Google'ı bir hayli sıkıntıya sokacak gibi görünüyor olup arama sonuçlarını suistimal etmesi yüzünden dava açılmasına sebep olabilir. Google ile Avrupa Birliği arasında bir süredir çatırdamalar yaşanıyor. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca da Google ile Avrupa Birliği arasında yaşanacak yasal savaşa tanıklık edeceğiz gibi görünüyor. Google'ın hali hazırda arama sonuçlarını suistimal etmesi nedeniyle 1 milyar Euro'luk bir ceza AB'nin yaptığı açıklamayla vurgulandı.

Peki Google ne yapıyor?

Söz konusu Avrupa Komisyonu ya da Google şimdilik konu ile ilgili resmi bir açıklama yapmasa da eğer gelen bilgiler doğruysa önümüzdeki birkaç yıl boyunca çözülemeyecek bir yasal sürecinde başlayacağını söylemek beraberinde mümkün hale geliyor. Google, Avrupa'nın bir numaralı arama motoru olmasını suistimal ediyor bu elbette komisyonun iddiası.

Özellikle de ürün fiyatları hakkında yapılan aramaları Google'ın kendi isteklerine göre istediği perakendecileri ve yönlendirdiği öne çıkardığı da iddialar arasında. Şuan için bu iddialarda Google suçlu bulunuyor. Eğer bu iddialar doğrultusunda bu doğru çıkarsa Google, geçtiğimiz yıl elde ettiği yüzde 10 kazancını Google vermek zorunda.

Google'ın geçtiğimiz yıl 90 milyar dolar kazandığını söyleyecek olursak bu ceza 9 milyar dolar civarına kadar yükselmesi de mümkün. Ayrıca Avrupa Birliği sadece bu konuda değil Android platformunun da öne çıkarılan uygulamalar ve önceden yüklü uygulamaların seçilmesi konusunda da inceleme başlattığını duyurdu.

Peki sizce Avrupa Birliği, Google'a karşı açtığı savaşı kazanacak mı?