Avrasya Tüneli'nde 4.5G Çekecek

Türkiye'de iki kıtayı bir araya getirecek ve ulaşım mesafesini çok daha azaltacak olan Avrasya Tüneli’nde çalışmalar tamamlandı. Tünel çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte ulaşımın sağlanacak olması kişilerin tünel yolculuğu boyunca ihtiyaçlarının karşılanmasını zorunlu kılıyor Bu doğrultuda tünel içerisinde yolculuk yapan kişilerin özellikle internet ve GSM üzerinden haberleşme ihtiyacının karşılanabilmesi adına gerekli olan altyapıda özel olarak sağlanmış durumda.

4.5G ve İletişim Sağlanacak

Türkiye'de hizmet veren GSM operatörleri tarafından ayrı ayrı yapılan bu çalışmalar sayesinde tünel yolculuğu boyunca kişilerin 4.5G internet hizmetini dahi alabilmesi mümkün olacak. Tünel çalışmaları sırasında özel fiber kabloların kuruldu projede aynı zamanda özel bölümler hazırlanmış durumda.

Testler Yapıldı

Konu ile ilgili firmalar tarafından yapılan açıklamalarda tünelden inşaat süresi boyunca 6 milyon 175 bin 242 dakikalık görüşmenin yapıldığı ve bu görüşmeler sayesinde tünelde oluşturulan altyapının da kolay bir şekilde test edilmiş olduğu belirtildi. Tünelde iletişim konusunda herhangi bir problemin yaşanmayacak olması yolculuk yapan kişiler için de en cazip özelliklerinden birisi olacak. Yaklaşık 15 dakika sürecek olan tünel yolculuğu boyunca kişiler bu sayede internetten kopmayarak istediği zaman görüşme sağlayabilecek.