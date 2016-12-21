Avrasya Tüneli Navigasyon Ve Haritalarda

Türkiye'nin iki kıtayı birbirine bağlayan en önemli projelerinden birisi olan Avrasya Tüneli için gerekli teknoloji destek sunuluyor. Yaşanan değişiklikler haritalar ve servislere çok geç yüklenmiş olsa da Avrasya Tüneli için özellikle Yandex hızlı bir şekilde davranarak navigasyon ve haritalarda bu yeni tünele yer verdi. Bu tünelin eklenmesi sayesinde kişilerin ulaşım planlamalarını tünel aracılığıyla da gerçekleştirebilmesi ve tünelden geçerken Yandex uygulaması üzerinden destek alabilmesi mümkün olacak.

Türkiye'ye yönelik özel bir ilgi gösteren Yandex benzer projelerde de hızı ile dikkat çekmişti. Avrasya projesi kapsamında gerçekleştirilen tüneli de atlamak istemeyen Yandex çok kısa süre içerisinde yaptığı güncellemeyle birlikte tüneli sistemlerinde kullanabilir duruma getirdi.

2007’de Start Verilmişti

12 Haziran 2007'de Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünce yapılan ihaleler sonrasında tünel için resmi başlangıç gerçekleştirilirken 2007 yılı itibari ile başlayan çalışmalar geçtiğimiz aylar içerisinde tamamlandı. Asya ve Avrupa arasında yapılacak yolculukları 15 dakikaya kadar indirecek olan bu proje ile birlikte vatandaşlar tüneli tercih etmesi halinde zamandan 85 dakikalık bir tasarruf sağlayacak. Tünelin tercih edilmemesi halinde trafiğe bağlı olarak 100 dakikalık bir yolculuğun yapılması mümkün.