Audi sürücüsüz araçlar için önemli bir adım atarken, Audi A8 ile ilgili detaylı bilgiler paylaşıldı.

Audi, iki yıl önce San Francisco ve Las Vegas fuarlarında şoförsüz otomobil teknolojisine yönelik çalışmalarını duyururken ve bu yıl CES 2017 ile birlikte şirket, somut detayları paylaştı. Böylece Audi’nin bu konuda sistemli ve planlı bir şekilde çalışarak sözünde durduğu da görülürken, sürücüsüz araçlar grubuna Audi de katılacak.

Audi, A8 Modelini Kullanacak!

Audi, sürücüsüz araç ve özel yazılımı için yeni jenerasyon A8 lüks sedanını tercih etti ve bu araç üzerinden çalışmaların yapılacağı duyuruldu. Her yıl ABD’de meydana gelen kazalardan on binlerce kazazedeyi ve ölüm oranlarının aza indirebilmek adına bölgede çalışmalar sürerken pek çok farklı otomotiv markası da çalışmalara destek veriyor. Bu bakımdan kısa süre içerisinde tüm otomobil sektörünü etkisi altına alan sürücüsüz otomobil konusunda Audi de etkin bir rol oynamak istiyor.

Bazı Özellikler Paylaşıldı

Açıklamalara göre A8 modeli kendiliğinden sürüş özelliğine sahip olacak. Üstelik yeni araçta yeni bir fark yaratılıyor. A8’de 360 derecelik bir farkındalık yaratmak için kamera, radar ve lidar sensörler donatılmış olacak. Bunun yanı sıra araçta yer alan teknoloji, şu anda piyasada kullanılan diğer teknolojiler ile benzer özelliklere sahip. Açıklamalara göre 2018 Audi A8, bu yıl satışa sunulacak.