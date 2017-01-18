Atari yepyeni bir donanımla gelmeye hazırlanıyor. Klasik oyun deneyimini yeni bir deneyimle sunacak GameBand'i yakından tanıyalım..

Oyun dünyasının şüphesiz ki efsane markalarından biri olan Atari, oyunseverlerin karşısına farklı bir ürünle geliyor. Peki Atari GameBand adındaki yeni oyun donanımı ile oyuncular nasıl bir deneyime kavuşacak?

Tam anlamıyla bugün gelişen teknolojinin gerisinde kalmaması için GameBand ile klasik oyunlara farklı bir deneyim sunulacak. Atariyi seviyoruz ama konsollara bu kadar alışmışken çok basit gelebilirdi. Konsol yerine giyilebilir bir oyun cihazıyla gelen Atari uzun zamandan sonra kendi donanımıyla karşımıza çıkıyor. GameBand adındaki yeni teknoloji ürünü farklı bir oynama olanağı sunmayı amaçlıyor.

GameBand ne zaman çıkacak?

Giyilebilir oyun donanımın resmi çıkış tarihi 1 Şubat.

Peki GameBand ürünü ile bağlantı nasıl kurulacak?

Windows, Mac, Linux bilgisayara bağlamak mümkün. Portatif bir sürümü ve mod başlatıcılarının yer aldığı GameBand ayrıca animasyonlar gösterebilen küçük bir LED ekrana sahip.

Ürünün tak oyna sisteminin üzerine kurulu olması bekleniyor. Herhangi bir bilgisayara bağlayarak Atari oyunlarını GameBand ile mümkün olacak. Ancak tüm ayrıntıları 1 Şubat'ta göreceğiz..

Peki siz GameBand'i denemek ister miydiniz?