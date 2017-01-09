ASUS, CES etkinliğinde tüm kartlarını açmadığını gösterdi. İşte yeni ekran ile ilgili detaylar.

Asus, CES’in yıldızlarından birisi olurken, CES sonrasında yeni bir tanıtım daha yapıldı. Yüksek kaliteli masaüstü ekranı tanıttı. Designo Curve MX38VQ olarak adlandırılan yeni model özelikle normal kullanımlarda cihazın mükemmel bir performans sunmasını sağlıyor. Bunun yanı sıra hedef kitle kuşkusuz tasarım ve yazılım alanında çalışma yapan kişiler ve firmalar.

Designo Curve MX38VQ Özellikleri Neler?

37.5-inç büyüklüğünde olan Designo Curve MX38V, 3.840 x 1.600 çözünürlüğünü destekliyor. Üstelik akıllı telefonunu şarj edebilmek adına Designo Curve MX38VQ ile birlikte Qi kablosuz şarj padi de sunuluyor.

Asus’un tanıtımı sadece Designo Curve MX38VQ ile sınırlı değil. Bu modelin yanı sıra 32-inç ProArt PA32U olarak adlandırılan bir diğer monitör de yine üstün özelliklere sahip güçlü bir donanımı sunuyor.

ProArt PA32U Özellikleri Neler?

4K kalitesi ile sunulan ekran yüksek görüntü kalitesi ile dikkat çekiyor. DCI-P3 renk gamutunun yüzde 95'ini alabilme yeteneğine sahip olan ekran 1.000 cd / m 2 parlaklığa kadar da destek veriyor.

Alt Model ProArt PA27AQ

Asus’un yeni oyuncusundan birisi de ProArt PA27AQ. Orta katmanlı monitör 27 inç büyüklüğünde. Thunderbolt 3 ve 1440p çözünürlük sunan ekran daha ekonomik. Fakat tüm ekranlar için etiket fiyatlarının minimum 1.000 Dolardan başlaması bekleniyor.