Bilgisayar ve telefon konusunda başarılı olan marka Asus geleneği bozacak bir ürünle piyasaya girmeye hazırlanıyor.

Sanal gerçeklik gözlüklerine olan ilgi her geçen gün dahada artıyor. Bununla birlikte birçok taşınabilir sanal gerçeklik gözlüğü işlemci gücü yahut ekran sebebiyle akıllı telefonlara ihtiyaç duyuyor olsa da Asus bu algıyı yıkmak istiyor. Bununla birlikte sanal gerçeklik gözlüğüyle piyasaya girmeye hazırlanan Asus, AIO VR adı verilen akıllı telefona ihtiyaç olmadan çalışabilecek bir gözlükle gelecek.

Cihazın isminde bulunan AIO'nun anlamı ise All in One yani "Hepsi Bir Arada" anlamına geliyor. Bu tanımla birlikte şunu anlıyoruz ki bilgisayar platformu için de kullanılacak, telefon için de. Sanal gerçeklik gözlüğün ihtiyaç duyduğu herşey ile entegre olabilecek.

Kumaş kaplama ile gelmesi beklenen model oldukça şık görünüyor. Ancak cihaz hakkında tasarımı dışında bir bilgi yer almıyor. Asus'un daha önce Zenfone AR ile bu alanda deneyim kazandığını düşünebiliriz.

Peki sizce Asus sanal gerçeklik bakımından başarılı olur mu?