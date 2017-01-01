Chromebook konusunda iddialı markalardan bir tanesi olan Asus, 2017 yılında yeni bir modeli daha piyasaya sunacak. İşte konu ile ilgili detaylar.

Asus bugüne kadar piyasaya sunduğu Chromebook versiyonları ile oldukça dikkat çekerken cihazlar yüksek satış rakamlarına ulaşarak oldukça iyi bir gelir elde edilmesini de sağlamıştı. Bu açıdan yeni Chromebook modeli ile birlikte mevcut şartların daha da iyileştirilmesi daha yüksek satış rakamlarına ulaşılabileceğini gösteriyor.

Chromebook Sızdırıldı!

Konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmamasına rağmen cihaz özel bir ticaret sitesinde listelenerek görüntülendi. Yapılan hata sonucunda yeni chromebook modeliyle ilgili tüm detaylar öğrenilirken cihazın yüksek özelliklere sahip olması da gözlerden kaçmadı. Elde edilen bilgilere göre cihazda yer alacak teknik özellikler şöyle olacak;

Full HD dokunmatik 12.5 inç boyutunda ekran

360 derecelik dönebilir yapı

Çift çekirdekli Intel Core m3-6Y30 işlemci - 900 Mhztaban frekansı

Turbo modda 2.2 GHz frekansa kadar hız

4 GB RAM

64 GB depolama kapasitesi

14 mm kalınlık ve 1.2 kilogram ağırlık

Metal gövde

Çift USB Type-C port ve microSD kart slotları

Asus Chromebook Kaç Para?

Cihaz için kuşkusuz en çok merak edilen detay etiket fiyatı. Chromebook versiyonları normal bilgisayara göre daha uygun etiket fiyatları ile satıldığından dolayı bu konuda Asus yine kullanıcı dostu bir ürünü piyasaya sürmeyi başaracak. Yapılan sızdırmalara göre 2017 yılı içerisinde satışa çıkarılacak olan Asus Chromebook sadece 499 dolar gibi bir etiket fiyatına sahip olacak. Fakat cihazın Türkiye macerası boyunca yüksek fiyatlar ile piyasaya sunulması bekleniyor.