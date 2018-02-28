Asus ZenFone Max (M1) Salı günü MWC 2018'de ZenFone 5Z, ZenFone 5 ve ZenFone 5 Lite'yi içeren ZenFone 5 serisinin yanında açıklandı.

Asus ZenFone Max (M1) geçen yıl Rusya'da piyasaya sürülen ZenFone Max Plus (M1) ile bu yılın başlarında ABD'de kullanıma sunulmadan çok benzer.

Bununla birlikte, bazı farklılıklar vardır. MediaTek MT6750T üzerinde çalışmak yerine, Qualcomm Snapdragon 425 veya Snapdragon 430 SoC çalıştıran iki türev vardır. Ayrıca ZenFone Max Plus (M1) üzerindeki 5.7 inç ekrana kıyasla 5.5 inç daha küçük bir ekrana sahip. Hiçbir fiyat bilgisi açıklanmadı.

Asus ZenFone Max M1 (ZB555KL) teknik özellikleri

Çift SIM (Nano) Asus ZenFone Max (M1) (ZB555KL), Android 8.0 Oreo'yu şirketin ZenUI 5.0 cilt üstünde çalıştırıyor. 18: 9 en / boy oranı ve 2.5D eğimli camı bulunan, 5.5 inçlik bir HD + (720x1440 piksel) IPS ekran sergiliyor. Belirttiğimiz gibi, iki işlemci türevi var sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 425 veya oktak çekirdeği Snapdragon 430 - 3GB'a kadar RAM ile birleşti.

Asus ZenFone Max (M1) (ZB555KL), f / 2.0 diyafram, çift LED flaş ve PDAF ile birleştirilmiş 13 megapiksel birincil sensör ile çift arka kamera ayarı yapıyor. İkincil 8 megapiksellik sensör, 120 derecelik geniş açı lens ile birleştirildi. Ön fotoğraf makinesinde de f / 2,2 diyafram ile 8 megapiksel bir sensör var. Ön kameranın özellikleri bölgeye göre değişebileceği de şirket tarafından belirtildi.

Asus ZenFone Max (M1) (ZB555KL) üzerinde kendi özel kart yuvası ile microSD kart üzerinden genişletilebilen (256GB'a kadar) 32GB'a kadar dahili depolama alanı bulunuyor. Bağlantı seçenekleri arasında 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b / g / n (çift bantlı, 2.4GHz ve 5GHz), Bluetooth v4.0, GPS / A-GPS, Micro-USB ve 3.5 mm kulaklık girişi bulunur. 3G'de 36 saate kadar konuşma süresi ve 4G'de 41 gün bekleme süresi sunacak şekilde derecelendirilmiş 4000mAh pil ile güçlendirilmiştir.

Asus ZenFone Max (M1) (ZB555KL) Deepsea Black, Sunlight Gold ve Ruby Red renk varyantlarında satışa sunulacak. Arka paneldeki spor parmak izi algılayıcısı, akıllı telefonun kilidini 0,5 saniyede bulabiliyor. Şirket, ayrıca bir Yüz Tanıma Kilidi Açma özelliği öne sürüyor. 147.3x8.7x70.9 mm ölçülerinde ve 150 gram ağırlığındadır.